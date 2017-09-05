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AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA 12 DEV ADAM, BELÇİKA'YI 78-65 YENDİ


Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, Belçika'yı 78-65 Yendi
Tarih : 05 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, Belçika'yı 78-65 Yendi(8/10)4

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında Belçika'yı 78-65 mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.

SON 16'YI GARANTİLEDİK

Son dakikalardaki oyunu ile galibiyete ulaşan ve son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam, gruptaki sıralaması için büyük önem taşıyan maçta 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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