2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında Belçika'yı 78-65 mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.

SON 16'YI GARANTİLEDİK

Son dakikalardaki oyunu ile galibiyete ulaşan ve son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam, gruptaki sıralaması için büyük önem taşıyan maçta 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada