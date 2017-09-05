AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA 12 DEV ADAM, BELÇİKA'YI 78-65 YENDİ
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında Belçika'yı 78-65 mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.
SON 16'YI GARANTİLEDİK
Son dakikalardaki oyunu ile galibiyete ulaşan ve son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam, gruptaki sıralaması için büyük önem taşıyan maçta 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar