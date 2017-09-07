AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA 12 DEV ADAM, LETONYA'YA 89-79 YENİLDİ
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü müsabakasında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında Letonya ile karşılaştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-79'luk skorla kaybeden 12 Dev Adam, son 16'da İspanya ile eşleşti.
İSPANYA GRUBU LİDER BİTİRDİ
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın favorisi olan İspanya, ilk maçında Karadağ'ı 99-60 yendi. İkinci maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan Matadorlar, sahadan 93-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Grubun üçüncü maçında zayıf rakibi Romanya ile mücadelede eden İspanya, 41 sayı farkla Romanya'yı 91-50 mağlup etti. Hırvatistan ile grup liderliği maçına çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 79-73 yenerek grup liderliğini garantiledi. Son maçında ise Macaristan ile çarpışan İspanya, rakibini 87-64 yenerek grubu 5'te 5 yaparak tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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