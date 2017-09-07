İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA 12 DEV ADAM, LETONYA'YA 89-79 YENİLDİ


Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, Letonya'ya 89-79 Yenildi
Tarih : 07 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, Letonya'ya 89-79 Yenildi(7/10)3

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü müsabakasında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında Letonya ile karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-79'luk skorla kaybeden 12 Dev Adam, son 16'da İspanya ile eşleşti.

İSPANYA GRUBU LİDER BİTİRDİ

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın favorisi olan İspanya, ilk maçında Karadağ'ı 99-60 yendi. İkinci maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan Matadorlar, sahadan 93-56 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Grubun üçüncü maçında zayıf rakibi Romanya ile mücadelede eden İspanya, 41 sayı farkla Romanya'yı 91-50 mağlup etti. Hırvatistan ile grup liderliği maçına çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 79-73 yenerek grup liderliğini garantiledi. Son maçında ise Macaristan ile çarpışan İspanya, rakibini 87-64 yenerek grubu 5'te 5 yaparak tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Basketbol  Şampiyonası  Nda  12  Dev  Adam  Letonya  Ya  89-79  Yenildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER