EuroBasket 2017'de büyük final Sinan Erdem'de gerçekleştirildi. Slovenya ve Sırbistan'ı bir araya getiren final mücadelesinde kazanan 93-85'lik skorla Slovenya oldu.

Slovenya'da Goran Dragic 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 22 sayı kaydetti.

SÜPER YETENEK DONCIC SAKATLANDI

Slovenya'nın ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak öne götürdüğü maçta takımının 18 yaşındaki yıldızı Luka Doncic ribaund için sıçradığı bir pozisyonda inişte ayağını ters basınca sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Doncic 8 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynuyordu.

Buna rağmen oyuna tutunmayı başaran Slovenya, Sırbistan'ın baskısına rağmen Klemen Prepelic ile ayakta kaldı ve şampiyonluğu getiren isimlerden oldu.

Kaynak: haberinburada