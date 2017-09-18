Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA ŞAMPİYON SLOVENYA


Avrupa Basketbol Şampiyonasında Şampiyon Slovenya
Tarih : 18 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Avrupa Basketbol Şampiyonasında Şampiyon Slovenya(5/10)1

EuroBasket 2017'de büyük final Sinan Erdem'de gerçekleştirildi. Slovenya ve Sırbistan'ı bir araya getiren final mücadelesinde kazanan 93-85'lik skorla Slovenya oldu.

Slovenya'da Goran Dragic 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 22 sayı kaydetti.

SÜPER YETENEK DONCIC SAKATLANDI

Slovenya'nın ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak öne götürdüğü maçta takımının 18 yaşındaki yıldızı Luka Doncic ribaund için sıçradığı bir pozisyonda inişte ayağını ters basınca sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Doncic 8 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynuyordu.

Buna rağmen oyuna tutunmayı başaran Slovenya, Sırbistan'ın baskısına rağmen Klemen Prepelic ile ayakta kaldı ve şampiyonluğu getiren isimlerden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Basketbol  Şampiyonasında  Şampiyon  Slovenya    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER