AVRUPA PARLAMENTOSU, ARAKAN'I GÖRMEZDEN GELDİ!
AP Genel Kurulu'nun açılışında, terör saldırıları ve doğal felaketlerde ölenler için saygı duruşunda bulunulurken, Arakanlı Müslümanların yaşadığı şiddetin görmezden gelinmesi dikkati çekti.
Fransa'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliam gündeme gelmedi.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nun açılışında konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, son zamanlarda dünya genelinde çok sayıda terör saldırısının ve doğal felaketin yaşandığını anımsattı.
TERÖR VE AFET KURBANLARI SAYILIRKEN ARAKAN'I ES GEÇTİLER
Tajani, Genel Kurul'a seslenerek salondakileri, "İspanya'da ve Finlandiya'daki saldırıda hayatını kaybedenler ayrıca ABD ve Karayip adalarında etkili olan doğal afetlerde yaşamını yitirenler için" saygı duruşuna davet etti.
GÜNDEMDE İLAÇLI YUMURTA VE KUZEY KORE OLACAKPerşembe günü sona erecek AP Genel Kurulu'nun gündem konuları arasında, Avrupa Birliğinin (AB) durumu, AB üyesi ülkelerdeki kamuya açık alanlarda ücretsiz internet, böcek ilaçlı yumurta krizi, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi, Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceği, Venezuela krizi, AB-Hindistan arasında iş birliği ve serbest ticaret anlaşması gibi başlıklar bulunuyor.
ARAKAN, SON GÜN GÖRÜŞÜLECEK
AP, Myanmar ve Arakanlı Müslümanların durumunu, Genel Kurul'un son gününde, Kamboçya, Gabon ve Laos'taki krizlerin görüşüleceği bir oturumda ele alacak.
BİNLERCE MÜSLÜMANI KATLETTİLER
Myanmar ordusunun Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
BUDİSTLER MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI KÖYLERİ YAKTI
Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. BM'ye göre, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınanların sayısı 313 bine ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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