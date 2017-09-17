AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 3. OLAN İSPANYA, BRONZ MADALYA ALDI
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Rusya'yı 93-85 mağlup eden İspanya Milli Takımı, bronz madalyasını aldı.
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, İspanyol oyunculara ve teknik ekibine madalyalarını takdim etti.
İspanyol oyuncular, madalyalarını aldıktan sonra saha ortasında seyircileri selamladı.
Kaynak: haberinburada
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