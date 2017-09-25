AVRUPA ŞAMPİYONU FENER, SEZONU KUPAYLA AÇTI
Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Doğuş, yeni sezona da kupayla başladı. Hazırlık döneminin prestijli turnuvalarından Zadar Cup'ın finalinde CSKA Moskova'yla karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 76-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
DATOME FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI
Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede bitime 3 dakika 28 saniye kala 68-64 geri düşen Fenerbahçe Doğuş, bu andan itibaren devreye giren Luigi Datome'nin önderliğinde maçı çevirmeyi başardı ve zafere uzandı.
Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely, CSKA Moskova'da ise Nando de Colo kaydettikleri 21'er sayıyla maçın en skorer isimleri olurken, temsilcimizde Luigi Datome 18, Kostas Sloukas ise 14 sayı 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar