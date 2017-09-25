Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Doğuş, yeni sezona da kupayla başladı. Hazırlık döneminin prestijli turnuvalarından Zadar Cup'ın finalinde CSKA Moskova'yla karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 76-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

DATOME FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede bitime 3 dakika 28 saniye kala 68-64 geri düşen Fenerbahçe Doğuş, bu andan itibaren devreye giren Luigi Datome'nin önderliğinde maçı çevirmeyi başardı ve zafere uzandı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely, CSKA Moskova'da ise Nando de Colo kaydettikleri 21'er sayıyla maçın en skorer isimleri olurken, temsilcimizde Luigi Datome 18, Kostas Sloukas ise 14 sayı 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu.

Kaynak: haberinburada