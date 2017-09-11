Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak

Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'de yaprak dökümü

AVRUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Pero Antic ile yollarını ayırdı. Makedon basketbolcu, Kızılyıldız ile anlaştı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü(7/10)3

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.

KIZILYILDIZ'LA ANLAŞTI

Fenerbahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Şampiyonu  Fenerbahçe  De  Yaprak  Dökümü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER