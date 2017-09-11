AVRUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Pero Antic ile yollarını ayırdı. Makedon basketbolcu, Kızılyıldız ile anlaştı.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.
KIZILYILDIZ'LA ANLAŞTI
Fenerbahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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