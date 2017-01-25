AVUSTRALYA'DA DİMİTROV YARI FİNALDE
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov, Belçikalı rakibi David Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov, Belçikalı rakibi David Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 15 numaralı seribaşı Dimitrov ile dünya 11 numarası Goffin karşılaştı.
Dimitrov, 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, kariyerinde grand slam turnuvalarında ikinci kez yarı finale yükseldi.
Bulgar tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Milos Raonic maçının galibiyle mücadele edecek.
kaynak:sabah
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