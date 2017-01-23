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ayberk atilla son yolculuğuna uğurlanıyor

AYBERK ATİLLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuğuna uğurlanıyorKaynak: Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Tarih : 23 Ocak 2017, 16:14
Puan Ver : Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(10/10)9


Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuğuna uğurlanıyor.Atilla için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi.



Törende, Atilla'nın eşi Gül Atilla ve kızı Beril Ünal, taziyeleri kabul etti.Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Türk tiyatrosunun, çok özel, melek kalpli, sevgi, saygı ve huzur dolu bir insanını kaybettiğini söyledi.Uygur, Ayberk Atilla'nın bir karıncayı bile incitmeyecek yapıda olduğunu belirterek, "Ekim ayının başlarında 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyunu için Ayberk ağabeye teklif götürdüğüm zaman çok mutlu oldu, heyecanlandı ve sevindi. O aşkla provalara başladı. Her şey harika gidiyordu.



Ta ki yılbaşı günü, 'hastaneye kaldırıldı' haberini alana kadar." diye konuştu.Atilla'nın, hastalığı nedeniyle oyunun prömiyerine çıkamadığını aktaran Uygur, "Çok üzüldü oyunda olamayacağı ve oyunu aksattığı için. 'Sen merak etme. Biz her şekilde oyunumuzu perdemizde açacağız' dedik. Sağ olsun Naşit Özcan çok çabuk hazırlandı ve prömiyerimizi yaptık. Hepimiz dört gözle aramıza katılmasını beklerken dün sabah o acı haberi aldık." ifadelerini kullandı.Daha sonra dua edildi ve saygı geçişi gerçekleştirildi.Töreninin ardından Şakirin Camisi'ne götürülen Ayberk Atilla'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Kaynak: Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor



 



 



kaynak:ulusalport








Etiketler: Ayberk  Atilla  Son  Yolculuğuna  Uğurlanıyor    haber

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