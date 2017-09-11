AYDIN'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN!
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde küçük çaplı yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 3 hasta başka bölüme nakledildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenmemesi için üç hasta başka bölüme nakledildi.
KISA DEVRE YAPTI, YANGIN ÇIKTI
Yangın, akşam saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis'teki ameliyathane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, ameliyathane bölümündeki cihazların bakımı sırasında elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.
BİR PERSONEL KOLUNDAN YARALANDI
Acil serviste bulunan üç hasta çıkan dumandan etkilenmemeleri için başka bir bölüme nakledilirken, cihazların bakımını yapan bir personel de kolundan yaralandı. Yanmaya başlayan kablolardan çıkan dumanlar ameliyathanenin bir kısmını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: haberinburada
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