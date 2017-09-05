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AYKUT KOCAMAN, GENÇ OYUNCU YİĞİTHAN GÜVELİ'Yİ RİZE'YE GÖNDERMEDİ


Aykut Kocaman, Genç Oyuncu Yiğithan Güveli'yi Rize'ye Göndermedi
Tarih : 05 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Aykut Kocaman, Genç Oyuncu Yiğithan Güveli'yi Rize'ye Göndermedi(8/10)4

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un istediği Yiğithan Güveli, Fenerbahçe'de kalıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç stopere ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Yiğithan Fenerbahçe'nin 4. stoperi olacak.

HİKMET KARAMAN ÇOK ÜZÜLECEK

Bu haber en çok Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı üzecek. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yiğithan ile temasta olduklarını belirtmiş ve genç futbolcu için Aykut Kocaman ile görüştüğünü ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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