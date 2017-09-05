TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un istediği Yiğithan Güveli, Fenerbahçe'de kalıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç stopere ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Yiğithan Fenerbahçe'nin 4. stoperi olacak.

HİKMET KARAMAN ÇOK ÜZÜLECEK

Bu haber en çok Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı üzecek. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yiğithan ile temasta olduklarını belirtmiş ve genç futbolcu için Aykut Kocaman ile görüştüğünü ifade etmişti.

Kaynak: haberinburada