Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sabah yapılan antrenmanın ardından basın mensupları ile sohbet toplantısı yaptı.

Diego Costa transferi hakkında konuşan Kocaman, gündemde yer alan bütün konulara açıklık getirdi.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"NETO DOĞRU BİR SEÇENEK"

"Neto için hiçbir şey söylemeye gerek yok. Çok net bir açık vardı bu bölgede. Farklı bölgelerle ilgili beklentiler vardı ama sadece 2 stoper vardı. Birkaç seçenek vardı ve Neto bunlardan birisiydi. Şu ana kadar baktığımızda doğru bir seçenekte bulunmuşuz. Şu ana kadar ki görüntüsü çok doğru bir seçenek yaptığımızı gösteriyor. Uzun bir lig maratonu için bu bölgeye takviye yapmak zorundaydık."

"ELENMEMİZİN YÜZDE 4 KISMI STOPER"

"İlk Vardar maçının telafisi olduğu için Mehmet Topal'ı burada denedim. Transfer hassas bir konu. Sizin istediğinizin sizi de istemesi gerekir. Futbolcunun şartları da önemli. Stoper konusunu hızlı şekilde halletmek istedik ama olmadı. Neto'nun transferi son gün çıkmaza giriyordu. Zenit bir anda oyuncuyu geri çağırdı, kendi transferlerini yapamadılar. Niyetimiz Kjaer gittiği anda bu bölgeyi doldurmaktı. Ancak olmadı. Elenmemizin belki yüzde 4 kısmı stoper faktörüdür. Ama yüzde 95-96 faktörü doğru pozisyon almamaktan dolayıdır. Vardar maçında ilk yediğimiz gol, pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir."

"EN TEMEL SORUN POZİSYON ALAMAMAK"

"Mehmet Topal, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı yendiği maçta stoper oynadı. Stoper yokluğundan dolayı elendik dersek olmaz. Temel problemler vardı. Temel problemleri oluşturan küçük problemlerden sadece birisi stoper konusu. En temel problemlerden birisi doğru pozisyon alamamak. Sadece bize ait değil, geçen hafta ligdeki maçlarda, Avrupa Ligleri'ndeki maçlarda pozisyon yanlışlığı kendisini gösteriyor. Vardar maçında 1-0 öndeyken ikinci golü ararken 2 tane kopya atak yedik. Maç içerisinde 2000'e yakın hareket oluyor. Hepsini birbirine toplayarak değerlendirmek gerekiyor. Bu problemleri düzelttiğimiz anda çok farklı pozisyondaki futbolcuların, farklı bölgelerde aynı şekilde oynayabildiğini göreceksiniz zaten."

"VAR OLAN BİR DAĞINIKLIK VAR VE BUNU TOPARLAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM"

"Buradaki problemleri bilmeden geldiğimi söylemiyorum ben. Vardar maçı hiç beklemediğimiz bir durumdu. İlk maçın skoruna karşın oyun olarak geçebileceğimizi öngördüm. Stoper konusunda belki ayrıntılı konuştum. Göztepe maçında beklediğimiz bir skor olmadı. Kazanacağımızı düşünüyordum. Golün ardından bireysel hatalardan kaynaklı bir düşüklük yaşadık. Bu maç Vardar maçını da etkiledi. Topu geri kazanma süresi çok önemliydi. 1-0'dan sonra aşırı istek, dağılmaya neden oldu. Gençlerbirliği maçında da maç skoru dışında güzel bir şey yoktu. Ancak Milli Takım arasına girmeden önce galibiyete ihtiyaç vardı. Zaten var olan bir dağınıklık var ve bunu toparlamaya çalışan bir takım var. İşler yolunda gitmediği zaman bir tahammülsüzlük durumu var. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Bu durum da bizim toparlanma süremizi biraz artırdı."

"DIEGO COSTA BİZE GELMEYE YAKINDI ANCAK ŞİMDİ OLUMSUZ"

"Diego Costa transferi çok yakındı. Şu ana kadar bir durum değiştiyse onu bilemem. Ancak görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak olumsuz. Artık bu akşam ve yarın var süre için. Son hamleler için transfer yapılabilecek bir durum. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor, son bir hamle yapılacak gibi görünüyor. Ofansif ve kenar oyuncusu olabilir. Diego Costa çok başka bir oyuncu. Fernandao önümüzdeki haftadan itibaren takımdaki oynayabilecek isimlerden birisi olacak. Forvete de takviye olabilir, kenar bölgesine de takviye olabilir. İki yönlü bir orta saha da olabilir. Benim isteğim 3 pozisyon için de birinin olması. Ama transfer olmazsa bile elimizdeki kadro yeterli. Önümüzdeki 4 maçta 1 adım daha yukarı çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki milli maç arasının ardından daha uyumlu, daha ne yaptığını bilen bir takım olacağız. Birbirini tamamlayan oyuncular hangisi, şu anda çok net görünmüyor."

Kaynak: haberinburada