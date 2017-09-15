Van Persie'den umudu kesen teknik heyet Soldado'nun yanısıra Janssen ve iyileşen Fernandao ile birlikte bu sorunu aşmak için çabalayacak.

Fenerbahçe büyük umutlarla girdiği yeni sezonda şu ana kadar istediği skorları alamadı. Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti yaptığı değerlendirmede takımın en önemli eksiğinin gol bulmak olduğu sonucuna vardı.

KOCAMAN'IN BEKLENTİLERİNİ KARŞILADILAR

İlk dört haftanın analizlerinde oyuncuların maç içinde istenenleri büyük ölçüde sahaya yansıttığı görüşü ön plana çıktı. Erken yenen gollere rağmen geri dönüş için çabalayan sarı-lacivertli futbolcular mücadele ve oyun anlamında Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın beklentilerini büyük ölçüde karşıladı.

RVP'DEN UMUT YOK

Ancak bir türlü istenen gol ve gollerin gelmemesi doğal olarak sonuçlara da olumsuz şekilde yansıyor. Teknik heyetin en önemli sıkıntısı bu gol problemini çözmek. Van Persie'den umudu kesen teknik heyet Soldado'nun yanısıra Janssen ve iyileşen Fernandao ile birlikte bu sorunu aşmak için çabalayacak.

Kaynak: haberinburada