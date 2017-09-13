Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

AYKUT KOCAMAN'IN GÖZDESİ KADRO DIŞI


Aykut Kocaman'ın gözdesi kadro dışı
Tarih : 13 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Gözdesi Kadro Dışı(9/10)5

Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı'yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu.

YARIN KRİTİK MAÇ VAR

14 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  In  Gözdesi  Kadro  Dışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER