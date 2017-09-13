Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı'yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu.

YARIN KRİTİK MAÇ VAR

14 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: haberinburada