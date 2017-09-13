AYKUT KOCAMAN'IN GÖZDESİ KADRO DIŞI
Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı'yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu.
YARIN KRİTİK MAÇ VAR
14 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar