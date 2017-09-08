Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın "Çok yönlü bir oyuncu alacağız." ifadesinin ardından kastettiği futbolcunun Everton'lı Oumar Niasse olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, "Çok yönlü bir oyuncu alacağız" sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi. Hem ekonomik olması, hem de Everton'ın gözden çıkartması nedeniyle Oumar Niasse, listedeki en güçlü aday.

İngiliz ekibinin oyuncuyu bonservisiyle verme konusundaki inadının da kırıldığı öğrenildi. Diğer oyuncular konusunda beklenen gelişme yaşanmazsa, Niasse'a imza attırılması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada