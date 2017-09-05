AYRILIKLA HABERİYLE İLGİLİ BOMBA İDDİA: AİLE BARIŞ İÇİN DEVREDE
Alişan ve Eda Erol ayrılığıyla ilgili ünlü yapımcı Erol Köse, "'Büyük kavga oldu' diyenler var , belli ki barış için aile devrede!" dedi.
Eda Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Haziran ayından beri nişanlı olduğu Alişan'la yollarını ayırdığını duyurdu.
HACK'LENDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İşte ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu. Eda Erol'un takipçileri ayrılık paylaşımının altına yaptıkları yorumlarla hesabın hack'lendiğini ve paylaşımın gerçeği yansıtmadığını yazdı. Öte yandan Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol'da hesabın hack'lendiğini ve mesajların dikkate alınmaması gerektiğini paylaşımın altına yorum olarak ekledi.
"BARIŞ İÇİN AİLE DEVREDE"
Ancak magazin dünyasını yakından takip eden yapımcı Erol Köse, ayrılık haberiyle ilgili bomba bir iddiayı gündeme attı. Köse , "hack'lendi vs. dediler ama "büyük kavga oldu" diyenler var , belli ki barış için aile devrede!" sözleriyle ayrılığı doğruladı.
İşte Erol Köse'nin Instagram paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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