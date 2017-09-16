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Aysel Tuğluk Annesinin Cenazesinde Yaşanan Olaylar Sonrası İlk Kez Konuştu

AYSEL TUĞLUK ANNESİNİN CENAZESİNDE YAŞANAN OLAYLAR SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Annesinin cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuşan Aysel Tuğluk, "Saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni umutlandırdı." dedi.

Tarih : 16 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Aysel Tuğluk Annesinin Cenazesinde Yaşanan Olaylar Sonrası İlk Kez Konuştu(7/10)3

Aysel Tuğluk, annesinin cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu. "Saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni umutlandırdı. Çözüm süreci bitmemiş olsaydı bunu yaşamamış olabilirdik. Nasıl bu hale geldik. Biz de tabii ki barış sürecinin sekteye uğramasında büyük hatalar yaptık." dedi.

ELİF ÇAKIR'A KONUŞTU

Karar Gazetesi'nden Elif Çakır, Aysel Tuğluk'la yaşanan olaylar sonrası yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı. Tuğluk'un yaşananlarla ilgili sözlerini okuyucularla paylaştı.

"ANNEM ŞEHİT CENAZELERİNDE AĞLARDI"

İşte Tuğluk'un sözleri:

Keşke annemi tanımış olsaydınız. Çok büyük acılar yaşamış ve her daim barıştan yana olmuş bir anneydi. Askerlerin şehit cenazeleri geldiğinde gözyaşları dökerdi. En büyük temennisi bu ülkede yaşanan acıların bitmesi, bu ülkeye barışın, uzlaşının gelmesiydi. Bunu görmek istedi.

"TEK SES HALİNDE GELEN KINAMA BENİ UMUTLANDIRDI"

Annemin cenazesine yapılan saldırı büyük bir vahşet. Ancak bu saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni umutlandırdı. Annemin cenazesi umut ederim ki bazı şeyleri sorgulamamıza gözden geçirmemize sebebiyet versin. Barışa karşı umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini bir kez daha anladım.

"BİZ DE BARIŞ SÜRECİNİN SEKTEYE UĞRAMASINDA HATALAR YAPTIK"

Çözüm süreci bitmemiş olsaydı bunu yaşamamış olabilirdik. Nasıl bu hale geldik. Biz de tabii ki barış sürecinin sekteye uğramasında büyük hatalar yaptık. İki tarafın da hataları oldu. Umarım annemin cenazesinde yaşanan bu hadise başka umutların kapısını açsın. Çünkü toplumsal uzlaşmadan başka, barıştan başka çıkış yolumuz yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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