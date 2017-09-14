AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİ, TUNCELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da hayatını kaybeden ve İncek Mezarlığı'na gömülmesi esnasında yaşanan olaylar nedeniyle yeniden mezardan çıkarılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'de toprağa verildi.
CENAZEYİ HDP'Lİ VEKİLLER KARŞILADI
Ankara'dan özel bir otobüsle dün gece yola çıkarılan Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde HDP Milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknaz Uca, Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılandı.
CEMEVİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi.
HDP'Lİ BEŞTAŞ, YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk'un Ankara'da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi.
CENAZEYİ KADINLAR OMUZLADI
Daha sonra kadınlar tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk'un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: haberinburada
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