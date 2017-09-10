AZERİ ASILLI RUS MİLYARDER ULTRA LÜKS YATIYLA MARMARİS'TE
Yunanistan'ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları'nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Bodrum'a gelen Farhad Ahmedov'un yatı Luna, dün Marmaris'e geçti.
HER TÜRLÜ SİLAHLI SALDIRIYA KARŞI KORUMALI
Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu'na demirledi.
KORUMALAR SÜREKLİ ÇEVRESİNDE TUR ATIYOR
Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı.DÜNYANIN EN ZENGİN İŞ ADAMLARI ARASINDA
Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris'te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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