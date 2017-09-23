Azerbaycan doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP projesinin, en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi geçişi için çalışmalar başladı.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı. Doğalgaz boruları, özel donanımlı gemi tarafından denizin dibine döşeniyor.

DOĞALGAZ BORU HATTININ EN KRİTİK AYAĞI

TANAP Projesi'nin temeli 17 Mart 2015 tarihinde Kars'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katıldığı törende atıldı. Gürcistan sınırındaki Ardahan'dan başlayıp Türkiye'de 20 ilden geçerek Yunanistan sınırındaki Edirne'nin İpsala İlçesine kadar uzanacak bin 850 kilometrelik doğalgaz boru hattının en kritik ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi geçişi için çalışmalar başladı. Doğalgaz borularını denizin dibine indirmek için özel donanımlı bir gemi Çanakkale'nin Biga İlçesine bağlı Kemer Köyü sahiline geldi.

İLK DENİZ BAĞLANTISI

Panama bayraklı 32 bin 504 groston ağırlığında ve 153 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi 'Sapurakencana 1200' Kemer Köyü sahilinden doğalgaz borularını denizin dibine indirmeye başladı. Böylece, TANAP projesinin karadan ilk deniz bağlantısı da başlamış oldu. 19 kilometrelik hatla Marmara Denizi'ni geçecek olan doğal gaz boru hattı Tekirdağ'a ulaştığında, Azeri doğalgazı da bir anlamda Avrupa'ya ayak basmış olacak. Ancak, Azeri doğalgazının nihai tüketim noktası olan Avrupa ülkelerine tam olarak ulaşması ise projenin üçüncü ayağını oluşturan ve uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandığında mümkün olacak.

Kaynak: haberinburada