Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığıyla başlayan süreci "Daha büyük ilgi bekliyordum." diye yorumladı.

Murat Ülker ve Ferit Şahenk gibi camianın merakla beklediği iki isminden yönetime girmeleri konusunda "şimdilik" olumsuz cevap alan Aziz Yıldırım, "bekle ve gör" taktiğine geçti.

Ali Koç'un başkan adaylığını açıklamasıyla başlayan süreci ise, "daha büyük bir ilgi bekliyordum" diye yorumladı. Koç'un üreteceği projeleri bekleyip, alternatifler hazırlaması için "beyin takımı" kurdu.

ALİ KOÇ'A KARŞI AĞIR HAMLE YAPMAYACAK

Şimdiye kadar karşısına çıkan tüm adayların zaaflarını yakalayan Yıldırım, Koç'a karşı "sert girmeme" kararı aldı. Hatta beyin takımının kendisine yaptığı, "benden sonra birisi Fenerbahçe'yi yönetecekse o Ali Koç'tur" telkinlerini de hiç yabana atmıyor.

(Fotospor)

Kaynak: haberinburada