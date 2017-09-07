AZİZ YILDIRIM, KALP KRİZİ GEÇİRDİ HABERLERİNE PATLADI: YAPILAN HABERLER ŞEREFSİZLİKTİR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalp krizi geçirdiğine dair çıkan haberlere patladı, "İnsan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak şerefsizliktir." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialarla ilgili olarak kulübün resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"BU HABERLERİ YAYMAK AHLAKSIZLIK VE ŞEREFSİZLİKTİR"
"Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır. Böyle bir şey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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