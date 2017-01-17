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aziz yıldırım'a pfdk'dan 45 gün ceza!

AZİZ YILDIRIM'A PFDK'DAN 45 GÜN CEZA!

Aziz Yıldırım, 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezası verildi.

Tarih : 17 Ocak 2017, 15:39
Puan Ver : Aziz Yıldırım'a Pfdk'dan 45 Gün Ceza!(6/10)4


Aziz Yıldırım, 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezası verildi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.



PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası aldı.



TFF'nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:



"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Fenerbahçe'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."



 



kaynak:sabah








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