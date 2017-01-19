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baba bush'un eşi de hastaneye kaldırıldı

BABA BUSH'UN EŞİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Dün hastaneye kaldırıldığı açıklanan George H. W. Bush'un yoğun bakımda olduğu, öte yandan karısı Barbara'nın da önlem olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Tarih : 19 Ocak 2017, 10:58
Puan Ver : Baba Bush'un Eşi De Hastaneye Kaldırıldı(5/10)6


ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda olduğu açıklandı. Öte yandan Baba Bush'un eşi Barbara da yorgunluk ve öksürük sebebiyle önlem olarak hastaneye kaldırıldı.



Associated Press'in haberine göre 92 yaşındaki baba Bush'un zatürre sebebiyle cumartesi gününden beri hastanede olduğu bildirildi.



Ailenin sözcüsü Jim McGrath, Bush'un sağlık durumunun stabil olduğunu belirtirken, 91 yaşındaki Barbara Bush'un birkaç haftadır kendini pek iyi hissetmediğini söyledi. McGrath, Barbara'nın önlem olarak uzmanlara görünmek istediğini belirtti.



 


Dün yapılan ilk açıklamada Baba Bush'un birkaç gün içinde taburcu edileceği söylenmişti fakat bu sürenin uzadığı ve şimdilik bir tarihin belirlenmediği kaydedildi.



6 Ocak 1945'te evlenen Bush ve eşi, Amerikan başkanlık tarihinde en uzun süreli evliliğe sahip olan çifti.

1989-1993 yılları arasında ABD başkanlığı görevini yürütmüş olan Bush, Parkinson hastalığının bir formuna sahip.



 



kaynak:habertürk



 








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