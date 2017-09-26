BABA KASEDİN NASIL ÇALIŞTIĞINI SORDU, OĞULLARININ CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Baba çocuklarına, kasetleri gösterip nasıl çalıştıklarını sordu, çocuklardan gelen cevap izleyen herkesi güldürdü.
Kasetin nasıl çalıştığını bilemeyen 2 çocuk izlenme rokur kırdı.
KASEDİ BİLMİYORLAR
15 yaşın altındaki çocuklar artık kaseti hayatlarında görmemiş oldukları için nasıl çalıştığını da ne işe yaradığını da pek bilmiyorlar. Bir yerlerden duymuş olsalar bile, tam olarak olaya vakıf olamıyorlar.
KULAKLARINA GÖTÜRÜP DİNLEMEYE ÇALIŞTILAR
İngiltere'de bir baba, çocuklarına kasetin nasıl çalıştığını sordu, çocukları kaseti kulaklarına götürerek dinlemeye çalıştı. İzleyenler tarafından büyük ilgi gören video, soslay medyada paylaşım rekoru kırdı.
YENİ NESİL KASEDİ TARİHE GÖMMÜŞ
Böylece kasetlerin artık tamamen tarihe karıştığı da bir nevi kanıtlanmış oldu. Tıpkı plaklar gibi artık kasetler de nostaljik ürün sınıfında.
Kaynak: haberinburada
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