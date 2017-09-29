BABA VE KIZIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN EMRAH SERBES'İN KAZA SONRASI 112'Yİ ARAMADIĞI BELGELENDİ
Bir baba ve kızın ölümüne sebep olan Emrah Serbes'in kaza sonrasında 112 acil yardımı aramadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı "Yazdığı senaryoya uygun şekilde teslim olmuştur" dedi.
Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'in dün bir baba ve kızın öldüğü kazada suçlu benim diyerek Twitter üzerinden itiraf mektubu yayınlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin avukatı, kaza sonrası Serbes'in 112 acil yardımı arayıp haber vermediğini söyledi.
"SAVCILIĞIN KENDİSİNİ YAKALAYACAĞINI ANLAYINCA..."
Aydın Otoyolu'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf eden ve Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim olduktan sonra tutuklanan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'le ilgili Özçelik Ailesinin avukatı açıklama yaptı. Avukat Burcu Ece Güler, Serbes'in teslim olmasının kurgulanmış bir senaryo olduğunu söyleyerek, "Emrah Serbes, savcının kaza hakkında şüphelerinin olduğunu fark etmiş, sosyal medya gücünü kullanarak yazdığı senaryoya uygun şekilde teslim olmuştur" dedi."VİCDANLI VATANDAŞ İMAJI ÇİZMEYE ÇALIŞTI"
Avukat Güler, kazadan sonra Emrah Serbes'in alkol testinin yapılmaması, hastaneye gitmeyi kabul etmemesi ve kaza tutanaklarında adının yer almaması üzerine ailenin şüphelendiğini ifade etti. Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes'in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, "22 Eylül'de meydana gelen kazada müvekkilimin babası, kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmış ve yoğun bakımda hayati tehlikesi devam etmektedir. Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendine vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Müvekkilim bir yandan annesinin tedavisi ile ilgilenirken, bir yandan da Emrah Serbes'in aracı kullanan kişi olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Emrah Serbes'in kazadan hemen sonra hastaneye gitmeyi kabul etmemesi, alkol testi yaptırmaması aile tarafından şüpheyle karşılanmıştır. Ancak kazadan sonra Emrah Serbes ilk olarak mağdur olduğu için alkol testi yapılmamıştır. Kaldı ki Emrah Serbes'in içinde olduğu araca baktığınızda hastaneye gitmeyi kabul etmemek anormal bir durumdur" dedi."ÇARŞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"
Emrah Serbes'in itiraf mektubunda Kenan Doğru'yu taraftar grubundan tanıdığını ve Çarşı Grubu'nun avukatı olduğunu söylemesine anlam veremediklerini ifade eden Güler, "Çarşı grubundan olarak tanıtması bizi rahatsız etmiştir. Bizim Çarşı grubuyla ilgili ağzımızdan tek bir kelime çıkmadı, çıkamaz da. Bize bu acıyı yaşatan, bizi mağdur eden Emrah Serbes'tir. Tabi ki de Kenan Doğru da bizi mağdur etmiştir. Kazadan sonra Emrah Serbes'le hareket etmiş ve bizi bir hafta boyunca oyalamıştır. Bu kazanın Çarşı grubu ya da başka bir taraftar grubuyla alakası olamaz. Yaptıkları açıklamayı 'Emrah Serbes'in avukatıyım' diye de yapabilirdi. Ancak Çarşı grubunun avukatıyım diye yaptığında sanki bizim Çarşı'yla bir sıkıntımız varmış gibi gösterildi. Bunların bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çarşı grubunun sosyal medya gücü çok fazla. Birbirlerine destek veren kişiler. Bunların bile ileride iyi hal sebebi sayılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
AVUKAT: 112'Yİ ARAMADIKLARI BELGELENDİ
Avukat Güler, Emrah Serbes'in itiraf mektubunda 112'yi aradıklarını söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "Kazadan sonra araçtan çıkıp yaralı kızı gördükten sonra 112'yi aradıklarını söylüyorlar. Ancak yapılan incelemede Kenan Doğru ve Emrah Serbes tarafından 112'ye herhangi bir arama yapılmadığı belgelendi. Kazadan sonra yaptıkları her şey şüphe uyandırdı. Şuan da açıklayamayacağımız savcının da emri ile toplanan deliller var. Savcının Serbes üzerine yürüdüğü çok net. Bunu anlayan Serbes jet hızıyla ortaya bir itiraf mektubuna başvurdu" diye konuştu.
"KENAN DOĞRU İÇİN BAŞVURU DA BULUNACAĞIZ"
Kazadan sonra tutulan tutanaklara sürücü olarak geçen Kenan Doğru ise Emrah Serbes'in itirafı ve tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu olduğu Buca Cezaevi'nden salıverildi.
Ancak Özçelik Ailesi'nin avukatı Güler, bugün Torbalı Adliyesi'nde Doğru'nun 'delilleri karartmak' suçu iddiasıyla tekrar tutuklanması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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