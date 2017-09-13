BABANIN GÖĞÜSLERİ DAHA BÜYÜK YORUMUNA, HAMDİ ALKAN'IN KIZINDAN VİDEOLU CEVAP
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a "Babanın göğüsleri senden büyük" yorumu geldi. Zeynep, bu yoruma "Ben zaten bunu yıllardır biliyorum kardeşim." diyerek isyan etti.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan daha önce silikon taktırtmak istemişti ancak babasından onay çıkmamıştı. Takipçilerinin yorumuna çıldıran Zeynep sosyal medya hesabından yanıt verdi
BABASI ESTETİĞE İZİN VERMEMİŞTİ
Seksi pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşan Zeynep'e bir defasında "Göğüslerin nerede?" yorumu yapılmıştı. Hamdi Alkan'ın oyuncu olmaya hazırlanan kızı Zeynep ise bunun üzerine silikon yaptırmaya karar vermişti. Zeynep'in bu isteğine babasından onay çıkmamıştı.
"BABANIN GÖĞÜSLERİ SENDEN BÜYÜK"
Zeynep Alkan, "Babanın göğüsleri senden büyük" diyenlere sosyal medya hesabından paylştığı video ile yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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