Adana'da hamallık yapan babasını 3 yıl önce kaybeden minik kız, bu sene ilk kez kurbanlığı olduğu için sevinçten göz yaşlarını tutamadı.

Adana'da hamallık yapan babasını 3 yıl önce akciğer kanserinden kaybeden 9 yaşındaki Kudret Başek, ilk kez bir dernek yardımıyla evlerine kurbanlık gelince gözyaşlarına boğuldu.Kudret Başek, daha önce kurbanlıkları olmadığı için çok üzüldüğünü söyledi.

30 YETİM VE ÖKSÜZE KURBAN BAĞIŞI YAPILDI

Köprü Yardımlaşma Derneği Adana'da Kurban Bayramı'nı kurbansız geçirmemesi için bayramın 1. gününde 30 yetim ve öksüze kurbanlık dağıtımı gerçekleştirdi. Evlere tek tek yapılan kurban dağıtımı sırasında duygulu anlarda yaşandı. Hamallık yaparken 3 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybeden İbrahim Başek'in ailesi de kurbanlık verilen ailelerden biri oldu.

9 YAŞINDAKİ KUDRET KURBANLIĞI GÖRÜNCE AĞLADI

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, araçla getirdiği kurbanlık koyunu indirerek Başek ailesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Zeliha Başek karşısında Yıldırım ve kurbanlığı görünce şok şaşırıp çocukları çağırdı. Kurbanlığı gören Başek ailesinin 9 yaşındaki kızı Kudret, 11 yaşındaki Filiz, 7 yaşındaki Emine ve 6 yaşındaki Ezgi çok sevindi. Yıldırım kurbanlığı aileye teslim etti.

"YARDIMSEVERLER SAYESİNDE ÇOCUKLARIM ET YİYECEK"

Zeliha Başek, eşinin 3 yıl önce kanserden hayatını kaybettiğini en büyüğü 15 yaşında 1'i erkek 6 çocukla bir başına kaldığını belirterek, "Eşim hamallık yaparak geçimini sağlıyordu. Bütün çocuklarım okuduğu için ancak onların ihtiyaçlarını gideriyor hiç kurban kesemiyorduk. Kapı çalınca misafir geldi zannettim ama kurbanlık yardımı geldiğini görünce çok sevindik. Biz onların sayesinde ayaktayız onların sayesinde yemek yiyoruz. Çocuklarımı sevindirdiler ya artık ne muratları varsa versin inşallah. İlk defa kurban keseceğiz çok sevindik yardımseverlerin sayesinde et yiyecek çocuklar. Tencere onlar için kaynayacak" diye ağladı.

"DAHA ÖNCE KURBANLIĞIMIZ OLMADIĞI İÇİN ÜZÜLÜYORDUM"

9 yaşındaki Kudret Başek ise ilk defa yardımseverler sayesinde kurban keseceklerini belirterek, "Kurban geldiğini görünce çok sevindim. Daha önce kesemediğimiz için üzülüyordum. Herkes kurban kesiyordu biz evde oturup bekliyorduk" diye annesine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. 11 yaşındaki Filiz Başek ise kurbanlıkları olduğu için çok mutlu olduğunu, daha önce başkaları kurban keserken mutsuz olduğunu çok üzüldüğünü ifade etti.

"MANGAL KOKUSUNDAN ETKİLENMEYELİM DİYE ANNEM BİZİ EVE KAPADI"

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım ise 23 yıldır ihtiyaç sahiplerine canlı kurbanlık verdiklerini belirterek, "Ailelere kurban bayramında 23 sene önce yardım yaparken çocuklarını eve kapatan bir aile fark ettik. Neden eve kapatıyorsunuz dedik bize 'siz sorun' dediler. Çocukları odadan çıkardık sorduk anneniz sizi neden odaya kapatıyor diye onlarda dedi ki 'komşularımız kurban kesiyor mangal yapıyorlar ve bize vermiyorlar kokusundan etkilenmeyelim diye annem bizi eve kapattı' dediler. O günden sora bizde dedik ki yetim evlerine canlı kurban teslim edelim. Bu sene hedefimiz 30 aileyi sevindirmek inşallah" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada