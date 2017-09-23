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Babaya son bakış! Şehidin 2 yaşındaki kızı yürekleri dağladı

BABAYA SON BAKIŞ! ŞEHİDİN 2 YAŞINDAKİ KIZI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in küçük kızının, babasının tabutuna bakışları görenlerin yüreğini dağladı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Babaya Son Bakış! Şehidin 2 Yaşındaki Kızı Yürekleri Dağladı(9/10)5

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, memleketi Konya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 yaşındaki kızı Hiranur'un babasının tabutuna son bakışı sırasında çekilen fotoğrafı ise yürekleri dağladı.

HELALLİK ALINMAK ÜZERE BABAEVİNE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz için memleketi Konya'nın Akören ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Akşam saatlerinde havayoluyla Konya'ya getirilen şehidin naaşı daha sonra helallik alınmak üzere Akören ilçesindeki baba evine getirildi.

BABAYA SON BAKIŞ, YÜREK DAĞLADI

Cenaze aracındaki oğlunun naaşını gören baba Ahmet Özcengiz, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran baba Ahmet Özcengiz, yine yakınları tarafından oğlunun tabutundan uzaklaştırıldı. Bu sırada şehidin amcası ve kardeşi de Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki kızı Hiranur ve annesi Esra Özcengiz, kadın bir asker eşliğinde minibüsle baba ocağına getirildi. Şehidin küçük kızı Hiranur'un, olup bitenden habersiz aracın içerisinden babasının tabutuna bakışı yürekleri dağladı.

EŞİ VE ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Orta Mezarlığı önüne getirildi. Şehidin eşi Esra Özcengiz, annesi Emine Özcengiz ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol mensuplarıyla birlikte saf tutan baba Ahmet Cengiz, burada da gözyaşlarına hakim olamadı.

EŞİNİN TABUTUNA KOŞMAK İSTEDİ

Ayakta durmakta zorlanan şehit babası getirilen sandalyeye oturtuldu. Alana getirilen sandalyeye oturtulan acılı eş Esra Özcengiz, bir ara yerinden kalkarak eşinin tabutuna koşmak istedi. Yakınlarının müdahalesiyle durdurulan acılı eş yerine oturtuldu. Şehidin küçük kızı Hiranur da kadın askerin kucağında babasının cenaze namazını takip etti. Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz, kılınan cenaze namazının ardından Orta Mezarlığına defnedildi.

MİLLETVEKİLLERİ DE CENAZEYE KATILDI

Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, M. Uğur Kaleli, askeri ve sivil erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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