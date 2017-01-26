

BAĞ-KUR'LUYA KAZANDIRAN HESAP



Yeni asgari ücretle birlikte primler de değişti. Özellikle kendi işini yapan esnaf ile serbest meslek erbabının ödeyeceği primler yenilendi. İsteğe bağlı sigorta da arttı. İşte yeni hesap...



ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI



2016 yılının son günlerinde biliyorsunuz bu yıl uygulanacak asgari ücret rakamları açıklandı.Buna göre net 1.404,06 lira brüt olarak da 1.777,5 lira oldu.



ÖDEMELERİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR



Brüt asgari ücret işsizlik maaşından borçlanmalara kadar her ödemenin temelini oluşturuyor.



SERBEST MESLEK VE ESNAF İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Bugün özellikle serbest meslek erbabı ve esnafın ödeyeceği Bağ-Kur primleriyle ilgili hesapları sizinle paylaşmak istiyorum.



EN DÜŞÜK PRİM YÜKSELDİ



Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, eczacı, muhtar ve esnaf, Bağ-Kur primi ödüyor. Geçen yıl 568 lira olan en düşük prim bu yıl için 613.24 liraya çıktı.



İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN



Bu yıl Bağ-Kurlular için özel bir indirim de devrede. Daha önce SSK primlerinde yapılan 'düzenli ödeme indirimi' 1 Ekim 2016'dan bu yana Bağ-Kurlular için de geçerli hale geldi.



5 PUANLIK İNDİRİM



Eylül ayında çıkan kanunla Bağ-Kurlulara 5 puanlık bir indirim geldi. Primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kurlular yüzde 34,5 olan prim oranını böylece 29,5 olarak hesaplayacak.