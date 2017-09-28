Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

BAĞDAT SAVCILIĞI, REFERANDUM DÜZENLEYEN IKBY'DEKİ YETKİLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI


Bağdat Savcılığı, Referandum Düzenleyen IKBY'deki Yetkililer Hakkında Soruşturma Açtı
Tarih : 28 Eylül 2017, 01:10
Puan Ver : Bağdat Savcılığı, Referandum Düzenleyen Ikby'deki Yetkililer Hakkında Soruşturma Açtı(10/10)6

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu mahkemelik oldu.

SAVCILIK, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.,

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ İSİMLER BAKANLAR KURULUNDAN VERİLDİ

Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı.

18 EYLÜL'DE DURDURMA KARARI ÇIKMIŞTI

Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de anayasaya aykırı bulduğu IKBY referandumunun durdurulmasına karar vermişti.

25 EYLÜL'DE REFERANDUM GERÇEKLEŞTİ

IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde gayrimeşru referandum yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bağdat  Savcılığı  Referandum  Düzenleyen  Ikby  Deki  Yetkililer  Hakkında  Soruşturma  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER