Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu mahkemelik oldu.

SAVCILIK, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.,

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ İSİMLER BAKANLAR KURULUNDAN VERİLDİ

Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı.

18 EYLÜL'DE DURDURMA KARARI ÇIKMIŞTI

Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de anayasaya aykırı bulduğu IKBY referandumunun durdurulmasına karar vermişti.

25 EYLÜL'DE REFERANDUM GERÇEKLEŞTİ

IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde gayrimeşru referandum yapmıştı.

Kaynak: haberinburada