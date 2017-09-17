BAĞDAT'TAN BARZANİ'YE SERT UYARI: IRAK'IN KUZEYİNDE İKİNCİ İSRAİL'İN KURULMASINA İZİN VERMEYİZ
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, Barzani'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin sert sözler kullandı.
"IRAK'IN KUZEYİNDE İKİNCİ İSRAİL'E İZİN VERMEYİZ"
Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Maliki'nin referandumun ne Irak halkının ne de Kürtlerin çıkarına hizmet edeceğini, yasal olmadığını, ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz." dediği aktarıldı.
TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKE REFERANDUMA KARŞI
IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp, iptal edilmesini talep etmişti.
BAĞDAT "TANIMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti. Irak Meclisi de yaptığı oylamada "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.
BEYAZ SARAY'DAN DİYALOG ÇAĞRISI
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.
Kaynak: haberinburada
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