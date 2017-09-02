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Bahçeli: Kör Niko Türkiye Gündeminin Önüne Geçti, Ben de Ona Yanıyorum

BAHÇELİ: KÖR NİKO TÜRKİYE GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ, BEN DE ONA YANIYORUM

Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan MHP lideri Bahçeli, sosyal medyada tartışılan 'Kör Niko' benzetmesine açıklık getirdi. Bahçeli, "Türkiye gündeminin önüne geçti, ben de ona yanıyorum" dedi.

Tarih : 02 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Bahçeli: Kör Niko Türkiye Gündeminin Önüne Geçti, Ben De Ona Yanıyorum(5/10)1

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, Çanakkale'deki CHP etkinliğinde içki içildiği iddialarına ilişkin kullandığı "Kör Niko'nun meyhanesi" ifadesine açıklık getirdi.

İşte konuşmasından öne çıkanlar:

BOZKURT İŞARETİ TARTIŞMASI

"Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. O süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde millet olarak göreceğiz."

'KÖR TİKO... NİKO!'

(Kör Niko benzetmesiyle ilgili soru üzerine) Çanakkale şehitliğinde adaletle alakalı bir toplantının yapıldığı yerde bazı partililerin çilingir sofrası kurduklarına dair basında yer alan görüşler olmuştur. CHP yöneticileri de bunu yapanları tespit etmek suretiyle tedbir alacaklarını söylemişlerdir. Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda içki içilmesini doğru bulmamaktayız.

Türkiye'de içki yasağı yoktur. Türkiye'de herkes her yerde içki alabilir. İstanbul'da da çok sayıda tarihi meyhaneler vardır. Bunlardan birisi de Kör Tiko'dur... Niko'dur. Burada dilimin sürtüşmesi Niko'nun nerede olduğunu bilmemezlikten kaynaklanıyor. Cumhuriyet gazetesine bir sürpriz yapayım dedim. Niko ile alakam olmadığını görmüş olurlar. Ama bazı çevreler saat 6'dan sonra rakı burcuna girmiş olduklarından nereden kimin olduğunu hepimizden iyi bilirler.

'KÖR NİKO, TÜRKİYE GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ'

Bir şey not olarak düşmek istiyoruz meyhaneyi akşam mekan tutanlar orada sazlı sözlü eğlenceye girebilirler koro halinde ve solo halinde şarkılar okunabilir. Bazı ticaret erbapları meyhane şarkılarının da CD'sini yapmış olabilirler. Onunla bizim söylediklerimizi karıştırmamak lazım. Kör Niko Türkiye gündeminin önünde geçti ben de ona yanıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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