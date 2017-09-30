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BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE: YEZİT'İN İZİNDEN GİDEBİLİR, BU KENDİ SEÇİMİDİR


Bahçeli'den Barzani'ye: Yezit'in İzinden Gidebilir, Bu Kendi Seçimidir
Tarih : 30 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Bahçeli'den Barzani'ye: Yezit'in İzinden Gidebilir, Bu Kendi Seçimidir(9/10)5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Muharrem ayına dair açıklamalarda bulundu, Barzani'ye günün anlamına uygun mesaj yolladı.

"BARZANİ YEZİT'İN İZİNDEN GİDEBİLİR, BU ONUN TERCİHİ"

"Önümüze bakalım, oyuna gelmeyelim" diyen Bahçeli, "Barzani, Yezit'in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir. Akif der ki; -Tarihi 'tekerrür' diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?- Bize düşen tarihi tekerrür ettirmemektir. Firavunlar, Nemrutlar, Yezitler, zulmün cahil ve cüretkar yüzleri kazanamayacak, huzur, barış ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır" diye konuştu.

"TÜRKMENLERİN BİRLİĞİ Şİİ-SÜNNİ AYRIMINA KURBAN EDİLMEK ÜZERE"

"Bugün Hüseyni şuura her zamankinden fazla ihtiyaç vardır" diyen Bahçeli, "Barzani'ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız bunu göreceksiniz. Kerkük, yeni bir Kerbela'ya dönüştürülmek, Orta Doğu tümden Kerbela'nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir. Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek, zalimlerin emellerine tevdi ve zimmetlenmek üzeredir. Bu tarihi vebaldir. Türk'ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir. Türk, Türk'tür. Başka tanıma gerek yoktur. Türkmeni, Türk'ü Şii, Sünni diye tefrik etmek yanlıştır." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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