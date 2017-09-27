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BAHÇELİ'NİN 5 BİN ÜLKÜCÜ AÇIKLAMASINA HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ: ANLAYIŞLA KARŞILIYORUZ


Bahçeli'nin 5 Bin Ülkücü Açıklamasına Hükümetten İlk Tepki: Anlayışla Karşılıyoruz
Tarih : 27 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Bahçeli'nin 5 Bin Ülkücü Açıklamasına Hükümetten İlk Tepki: Anlayışla Karşılıyoruz(10/10)6

AK Parti MKYK sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran AK Parti sözcüsü Mahir Ünal Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir." açıklamalarını değerlendirdi.

BAHÇELİ'NİN KAYGILARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUZ

"Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız aynıdır. " diyen Ünal şunları söyledi;

"Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız aynıdır. Sayın Bahçeli'nin bizim açıklamalarımıza yönelik kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır. Önümüzde Kuzey Irak referandumu sonrası bu referandum sonuçlarına ilişkin Türkiye'nin pozisyonuna dair açıklamaları olmuştur. Bu açıklamalar bizim önümüzdeki süreçte bir plan içerisinde değişen pozisyonlara göre alacağımız durumu ifade ediyor. Devlet yönetmek, çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmek, doğru pozisyon alabilmekle ilgilidir. Bakanlarımızın da bu meyanda açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile tenakuz ifade etmiyor. Şu anda herhangi ambargo uyguluyor değiliz.

"MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPACAK"

(Yeni vergi düzenlemesi) Sayın Naci Ağbal, konunun açıklanması için gerekli soruları 18:30'da cevaplayacak. Saat düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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