BAKAN ALBAYRAK'TAN DOĞALGAZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İran'ın doğalgaz fiyatlarında indirime gitmesini sağlayan tahkim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak 'Büyük bir kazanım' olarak değerlendirdiği indirim ile "bundan sonrasında uygun maliyete tedarik sağlayacağız"
"Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi. Emeği geçen tüm geçmiş bakanlarımız olsun, bürokraside bunu takip eden arkadaşlarımız olsun emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte İran gazı için yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun maliyette tedarik sağlayacağız."
kaynak:sabah
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