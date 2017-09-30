İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin öz eleştiride bulunarak "Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusara bakmasın, bunlar tek tek yıkılacaktır" dedi.

MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Sabah saatlerinde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde düzenlenen Batı ilçeleri muhtarları toplantısında katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Soylu, Düzköy, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı ilçelerinin muhtarlarının sorunlarını dinledi. Bakan Soylu burada cep telefonuyla terörle mücadele çalışmalarına ilşkin bir süre Başbakan Binali Yıldırım'la konuştu.

"KAÇAK YAPILAR YIKILACAK"

Toplantının ardından Bakan Soylu Yıldızlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan otelin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında yaylalarda tek tek tespit edilen kaçak yapılaşmaların yıkılacağını duyurdu.

"BU YIL 750'NİN ÜZERİNDE KAÇAK YAPI YAPILDI"

Yayladaki kaçak yapılaşmaya ilişkin değerlendirme yaparak kendisini de bu konuda sorumlu tutan Bakan Soylu "Bu yıl turizmde ciddi gelişmeler yaşadı. Bu yıl gecelememiz yüzde 45 artı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. Büyük bir travmadan geçmemize rağmen hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adıma adım gitmeye başladık. Muhtarların dinledik. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın hiç de iyi olmayan bir rakam vereceğim. Bu da aslında İçişleri Bakanlığı'nı da iyi yapamadım anlamına gelir. Bu sene 1 Ocak 2017'den itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı. Ya bu normal bir şey değil. Vallahi değil. Bunu tek tek tespit ettirdik. Yaylalarımız bize bırakılan miraslardır. Burada 4, 4 buçuk katlı hangar gibi bir yapıyla karşılaşılacak. Bu doğru bir şey değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet, zenginleşiyoruz ama bunu doğru bir istikamette yönetmemiz gerekir. Paramızı da çarçur etmememiz lazım. İşin doğrusu budur" dedi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Terörle mücadeleyle uğraşırken yaylalardaki kaçak yapılaşmanın bakanlıkları tarafından ihmal edildiğini de kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu:

İnsanların buradan gittiği zaman yaylarda da bu estetiği görebilmelidir. Biz şikayetlenme mekanizması değiliz. Doğrudur. Biz çözüm mekanizmasıyız. Ama bir gecede orada bir katlı ertesi gece de 2 katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine aykırı olmayan bir şekilde etrafını tel örgüyle çeviriyor. Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusa bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır. Bundan sonra da buralarda bir planlama yapılmadıktan sonra da ki onun için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel yapılsın, destinasyonumuz genişlesin, gelişsin. Bu bin 750 rakamını aldım. İnanın ben kendimi sorgulamaya başladım. Demek ki biz terörle uğraşırken başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldumö

KURDELEYİ KESEMEDİ

Konuşma sonrası otelin açılış için hazırlanan kurdele işletme sahibinin annesi Azize Özat, Bakan Soylu ve protokolü beklemeden elindeki makasla kurdeleyi kesti. Heyecanlandığı için kurdeleyi kesen kadına dönen Bakan Soylu 'Olsun hayırlı olsun' dedi. Daha sonra kurdelenin geri kalan kısmı protokol tarafından kesilerek otelin açılışı yapıldı.

Kaynak: haberinburada