Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz partisinin Sivas Merkez Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Bakan Yılmaz, hükümete geldikleri günden bu yana kişi başına düşen milli gelirin ve ihracaatın arttığını, sağlıkta memnuniyetin yükseldiğini dile getirerek, eğitimin de çağın gereklere uygun olarak değiştiğini, geliştiğini ve tecrübeler ışığında da güncellendiğini aktardı.

YENİ SİSTEMLE AKSAYAN TARAFLAR GİDERİLDİ

Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Bakan İsmet Yılmaz, yeni sistemle aksayan tarafların giderildiğini söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"YENİ SINAV SİSTEMİ ÖĞRENCİNİN STRESİNİ AZALTACAK"

Üniversite giriş sistemi ile ilgili de bir değişiklik var. Onunla da ilgili bilgi vermek isterim. Üniversite giriş sistemi aksayan taraflarını gidererek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemizdir. Öğrenci stres içinde olursa başarıyı yakalaması mümkün değildir.

"YENİ SİSTEMDE SINAV BİR HAFTA SONUNDA OLUP BİTECEK"

Uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Sınavların ilki Mart diğeri Haziran ayındadır. Sınavlar 3 hafta sonuna yayılmakta ve toplam 5 gün sürmekte idi. YÖK tarafından yapılan yeni düzenleme ile sınav bir hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yani cumartesi başlayacak, pazar günü öğlen bitecek.

18 PUAN TÜRÜ 4'E DÜŞÜRÜLECEK

Diğer bir önemli değişiklik puan türleri ile ilgilidir. Şuan var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmakta ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltmaktaydı. 18 puan türü azaltılacak ve az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacaktır. Sayısal, sözel, eşit ağırlık birde dili katarsak 4 puan türü olacak artık eskisi gibi 18 puan türü olmayacak.

MÜFREDAT SORULACAK, BARAJ PUANI DA OLACAK

Yeni sistemde bir diğer önemli değişiklikte şudur. Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi sorgulanmaya devam edecektir. Yine baraj puanı da olacaktır. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkacaktır. Yüksek öğrenim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecektir. Belirli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması bundan sonra da aranacaktır.

Kaynak: haberinburada