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BAKAN SOYLU EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNİ ZİYARET ETTİĞİ SIRADA YAKIN BÖLGEDE TERÖRİSTLERLE TEMAS SAĞLANDI


Bakan Soylu Eren Bülbül'ün Kabrini Ziyaret Ettiği Sırada Yakın Bölgede Teröristlerle Temas Sağlandı
Tarih : 02 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Bakan Soylu Eren Bülbül'ün Kabrini Ziyaret Ettiği Sırada Yakın Bölgede Teröristlerle Temas Sağlandı(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ilçedeki ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

ŞEHİDİN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

İlçe merkezi Reşadiye Mahallesi'ndeki eve giden Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Basına kapalı olarak geçen ziyaretin ardından Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini de ziyaret etti. Kuran okunması sonrası Bakan Soylu ve beraberindekiler Bülbül'ün kabri başında dua etti. Bakan Soylu burada Eren Bülbül'ün akrabalarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ziyarette Bakan Soylu çevrede bulunan vatandaşlara yönelerek 'Merak etmeyin gereğini yerine getireceğiz. Bizim burada bir söz vardır: Hovunuzu alacağız' dedi.

ZİYARET SIRASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Bakan Soylu şehit kabrini ziyaret ettiği sırada, PKK'lı terörist grubun etkisiz hale getirilmek için bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyona ait silah sesleri de çevrede duyuldu.

EN SEÇKİN BİRLİKLER BÖLGEDE

Maçka'da ilk günden bu yanda devam eden çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine, bölgeye Ankara'dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı seçkin birliklerinin kırsalda 15 gündür çalışma yürüttüğü açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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