AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdiye kadar yerli yapım Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) sayesinde 260 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Kasım'ın 20'sini işaret eden Soylu, o zamana kadar terörün kökünün kazınacağını söyledi.

"260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İşte Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

1 Ocak-31 Ağustos 2017 tari̇hleri̇ arasında Emni̇yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hava araçlarıyla yapılan keşi̇f ve gözetlemeler neti̇cesi̇nde toplam 260 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r ve bunların 55'i̇ bi̇zzat jandarmamızın Si̇lahlı İnsansız Hava Aracı'yla vurulmuştur. 126 da sığınak ve barınak bulunmuştur, i̇çi̇nden çıkan bombanın, si̇lahın neredeyse haddi̇ hesabı yok.

"KASIM'IN 20'SİNE KADAR BİZİ SEYREDİN"

Bizim bu mücadelemizi kesinlikle ve kesinlikle akamete uğratamayacaklar. 4 gündür şu ana kadar 50 teröristi bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Eylül ayı başından itibaren yepyeni bir süreç başlattık. Onlar PKK'ya zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Kasım'ın 20'sine kadar bizi seyredin. Kasım'ın 20'sine kadar dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK'nın canına okumaya devam edeceğiz.

"BU KIŞ O DAĞLARI DAR EDECEĞİZ"

İster CHP sahip çıksın, ister Amerika sahip çıksın, ister Almanya sahip çıksın, ister vakıfları sahip çıksın onlara bu kış eğer o dağları, tepeleri, taşları, mağaraları dar etmezsek göreceksiniz. Biz hangi stratejiyi ortaya koyduğumuzu görüyoruz

Kaynak: haberinburada