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BAKAN SOYLU YAYLADA TOP SEKTİRDİ, STRES ATTI!


Bakan Soylu Yaylada Top Sektirdi, Stres Attı!
Tarih : 04 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Bakan Soylu Yaylada Top Sektirdi, Stres Attı!(6/10)2

Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram tatilini Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası'nda geçirdi. Bölgede piknik yapan ailelerle de bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra çocuklarla top oynadı, kafasında da top sektirerek stres attı.

YAYLAYA ÇIKTI

Kurban Bayramı nedeniyle önceki gün memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili için Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası'nı tercih etti. Geceyi burada geçirerek dinlenen Bakan Soylu, öğle saatlinde de yaylada piknik yapan ve çevrede gezinen ailelerle bir araya gelerek bayramlaştı.

BAŞINDA TOP SEKTİRDİ

Bakan Soylu yaylada çimenler üzerinde top oynayan çocuklara da bir süre eşlik etti. Bakan Soylu oyun sırasında topu başının üzerinde sektirmesi çevredekilerin de beğenisi topladı. Başının üzerinde bir süre top sektiren Bakan Soylu daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi, oyuncak hediye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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