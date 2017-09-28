Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (HESOB) düzenlediği "Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi binasında düzenlenen toplantıda esnaflara seslenen Tüfenkci, sorunlarını bildiğini belirterek, "Esnafımızın kalkınmasını istiyoruz. Ben her yerde şunu ifade ediyorum. Çalışmalarımızı, adımlarımızı ona göre atıyoruz. Esnafımız, esnaf doğsun hayatını böyle bitirmesin istiyoruz. Esnafımız tüccar, tüccarımız sanayici olsun istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizle ilgili sorunlar var ama bu mesele sadece Hatay'ın meselesi değil. Baktığımız zaman İstanbul'a kadar uzanan bir sorun" diye konuştu.

"SORUNLARI DA ÇÖZMEDE GECİKEBİLİRİZ AMA MUTLAKA ÇÖZERİZ"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 68 esnafın şehit olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Bu ülke 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi milletimize ve esnafımıza karşı yapılmış bir darbeydi. Bunun önlemini teşviklerle kısa sürede atlattık. O gece darbeye karşı ilk çıkan esnaflarımızdı ve o gece 68 esnaf kardeşimizi şehit verdik. Sorunları çözmede gecikebiliriz ama mutlaka çözeriz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ ESNAF EKONOMİMİZİN TEMİNATIDIR"

Esnafın finansman sıkıntısı çektiğini bildiklerini ve bunun için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tüfenkci, "Esnaf kredi kooperatifleriyle esnafa yönelik kredilerimiz var. Bugün bir yere yatırım yaptıklarında inanın yüzde 15 veya yüzde 18'lerle kredi alıyorlar. Ama bizler yüzde 5 faizle kredi veriyor, geri kalan kısmı biz ödüyoruz. Kısa vadeli kredi çekerlerse bu oran yüzde 4'lere düşüyor hatta. Küçük esnafımızı ezici rekabete karşı korumalıyız. 2002'de sadece 5 bin TL verebiliyorduk, bugün 150 bin TL'ye çıkarttık küçük esnafa kredi miktarını. Toplamda 21 milyar TL kredi verdik. Biz esnafımızın hep yanında olduk. Sicil affını istediniz onu getirdik. Biz hep güçlü esnaf ekonomimizin teminatıdır dedik. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıldan itibaren esnaflarımıza farklı bir yol açalım ve farklı bir şekilde nasıl destekleriz, onun hesabını yapalım" dedi.

"ÇIRAKLAR SİZDEN, ÜCRET BİZDEN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Milli İstihdama Seferberlik" kampanyasının yanı sıra şimdi de kendilerinin esnafın çırak bulması için çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Şimdi esnafımız çırak bulmakta zorlanıyor. Bir çırak aldığında da ücretini ödemekte sıkıntı çekiyor. Biz şimdi bunun da belli bir kısmının hem primini hem maaşını biz ödeyelim diye çalışmamız var. Yeni çıraklar yetişsin diye bu çalışmaları yapıyoruz. KOSGEB'lerde eğitimler var ama biz çırakların gidip bir esnafın dükkanında bu işin ilmini öğrensin istiyoruz."

"E-TİCARETE SİZLERİN DE KATILMASINI İSTİYORUZ"

Esnafların e-ticarete katılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Perakende ticaretin düzenlenmesi yasasıyla AVM'lerde unutulmaya yüz tutmuş meslekler için dükkan açma yetkisi verdik çok cüzi bir miktarla. Ticaret farklı bir noktaya gidiyor. 50 sene önceki ticaretle şimdiki ticaret bir değil. 20 sene sonraki ticarette çok farklı olacak. Biz esnafımız değişen koşullara ayak uydursun istiyoruz. Üniversitelerle, esnaf odalarımızla iş birliği yaparak sektör analizi yaptırıyoruz. Dünya e- ticarete kayıyor. E-ticarette esnaflarımız da olsun. Biz hükumet olarak ucuz şekilde dükkanını sanal aleme tanıtalım. İl il bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sizlerin de katılmasını istiyoruz" dedi.

Daha sonra Bakan Tüfenkci'ye esnaflar tarafından el yapımı sehpa hediye edildi. Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: haberinburada