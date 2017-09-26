BAKAN TÜFENKCİ: HABUR SINIR KAPISI'NIN KAPATILMASI GÜNDEMİMİZDE
Bakan Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki günlerde sınır kapısının kapatılması da gündemde" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde." dedi.
"HER AN KAPATABİLİRİZ"
Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasının gündemde olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp başka önlemleri de birlikte... işte petrol vanasının kapatılması gibi birtakım önlemler, yaptırımlar var."
"ZAMANI GELDİĞİNDE 3 AŞAMALI TEDBİRLERİ UYGULAYACAĞIZ"
Kuzey Irak'taki referandumun gayri meşru olduğunu bildiren Tüfenkci, sonucunu da kabul etmediklerini önceden belirttiklerini hatırlattı.
Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bütün uluslararası toplumun itirazlarına rağmen Barzani'nin bu noktada atmış olduğu adımların esasında oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine olmayan bir durum olduğunu defalarca başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımız da ifade ettiler. Elbetteki bunun birtakım sıkıntıları da olacak. Esasında bu referandumun sonuçlarıyla beraber sıkıntılı bir sürece girdiğini göstermiş oldular. Biz de daha önce ifade ettiğimiz 3 aşamalı tedbirleri zamanı ve yeri geldiğinde uygulamaya başlayacağız."
Kaynak: haberinburada
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