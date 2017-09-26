Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Bakan Tüfenkci: Habur Sınır Kapısı'nın Kapatılması Gündemimizde

BAKAN TÜFENKCİ: HABUR SINIR KAPISI'NIN KAPATILMASI GÜNDEMİMİZDE

Bakan Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki günlerde sınır kapısının kapatılması da gündemde" dedi.

Tarih : 26 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Bakan Tüfenkci: Habur Sınır Kapısı'nın Kapatılması Gündemimizde(8/10)4

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde." dedi.

"HER AN KAPATABİLİRİZ"

Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasının gündemde olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp başka önlemleri de birlikte... işte petrol vanasının kapatılması gibi birtakım önlemler, yaptırımlar var."

"ZAMANI GELDİĞİNDE 3 AŞAMALI TEDBİRLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Kuzey Irak'taki referandumun gayri meşru olduğunu bildiren Tüfenkci, sonucunu da kabul etmediklerini önceden belirttiklerini hatırlattı.

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bütün uluslararası toplumun itirazlarına rağmen Barzani'nin bu noktada atmış olduğu adımların esasında oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine olmayan bir durum olduğunu defalarca başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımız da ifade ettiler. Elbetteki bunun birtakım sıkıntıları da olacak. Esasında bu referandumun sonuçlarıyla beraber sıkıntılı bir sürece girdiğini göstermiş oldular. Biz de daha önce ifade ettiğimiz 3 aşamalı tedbirleri zamanı ve yeri geldiğinde uygulamaya başlayacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Tüfenkci  Habur  Sınır  Kapısı  Nın  Kapatılması  Gündemimizde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER