BAKAN'DAN MAVİ BALİNA İTİRAFI: ENGELLEYEMİYORUZ
Yüzlerce genci intihara sürükleyen Mavi Balina oyunuyla ilgili endişe verici açıklama Ulaştırma Bakanı'ndan geldi. Bakan, "Oyuna erişimi engelleyemiyoruz" dedi.
Pek çok gencin intihar etmesine sebep olduğu belirtilen ve tüm dünyanın gündemine giren 'Mavi Balina' adlı oyun anne-babaları tedirgin ediyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu oyuna erişimi engelleyemediklerini söylerken alınabilecek önlemler için şöyle konuştu:
"OYUNA ERİŞİMİ ENGELLEME ŞANSIMIZ YOK"
Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler.
"BTK VE EMNİYET ÇALIŞIYOR AMA ÖZEL LİNKE MÜDAHALE EDEMİYORUZ"
Sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. BTK ve İçişleri Bakanlığımız buna karşı alınacak tedbirlere çalışıyorlar. Başlangıçta masum görünen ve günün sonunda gençlerimize zarar veren oyunları kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz zaten gereğini yapıyoruz ama sizin aracılığınızla yeniden uyaralım. Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara bir şey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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