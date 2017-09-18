Ankara Ticaret Odasının (ATO), ekimde başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, 2018'in Nisan ayına ertelendi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ATO'nun bu yılın ekim ayında başlayıp kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin gelecek yıl Nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Kaynak: haberinburada