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BAKANLIĞIN HAREKETE GEÇMESİ, ÇİTOS EFE'NİN AİLESİNİ KIZDIRDI


Bakanlığın Harekete Geçmesi, Çitos Efe'nin Ailesini Kızdırdı
Tarih : 08 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Bakanlığın Harekete Geçmesi, Çitos Efe'nin Ailesini Kızdırdı(7/10)3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Show TV'de yayımlanan "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan 5.5 yaşındaki Erzurumlu Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti.

SÖMÜRÜLMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bu amaçla bakanlık bünyesinde bir de kurul oluşturuldu. Ekrana çıkan çocukların aileleri ile temasa geçilecek, çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmelerine izin verilmeyecek.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit'in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan'ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü'ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

BABASI KARARA TEPKİLİ

Bakanlığı'nın kendileriyle ilgili girişimini gereksiz bulduklarını söyleyen Şahin Koçyiğit, "Çünkü biz çocuğuyla çok ilgilenen bir aileyiz. Hem psikolojisini hem fiziksel sağlığını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bakanlık asıl sokakta zorla dilendirilen çocuklarla ilgilense daha mutlu oluruz, hatta destekleriz. Ama tabii ki bilmediğimiz bir nokta varsa da görüşürüz. Erzurum'a döndükten sonra bakanlıktan uzmanlarla görüşeceğiz. Eksik kaldığımız yerler varsa tamamlarız" İfadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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