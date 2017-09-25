Endonezya'nın Bali Adası'nda patlamak üzere olduğu belirtilen yanardağ nedeniyle, 35 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilenler, geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

SON ZAMANLARDA YÜZLERCE SARSINTI YAŞANDI

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiği ve bölgedeki 35 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, Agung dağının çevresinde son zamanlarda sık sık yüzlerce sarsıntı yaşandığını ve dağ yüzeyinde magma belirtileri görülmesi nedeniyle en yüksek seviyede uyarı yayınladı.

DAĞIN PATLAMA POTANSİYELİ VAR

Endonezya'nın volkan merkezi tarafından dün gece yapılan açıklamada, sismik enerjinin arttığı ve dağın patlama potansiyelinin olduğu ifade edildi. Yetkililer, bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmalarını istedi.

TAHLİYE EDİLENLER, GEÇİCİ SIĞINMA YERLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Tehlike nedeniyle binlerce Bali vatandaşı, belediye binalarında ve okullarda barınıyor. Hükümet yetkilileri tahliye edilenlere tonlarca yardım malzemesi temin ediyor.

Kaynak: haberinburada