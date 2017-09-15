BALIKÇILAR REKOR KIRDI! KASA YETİŞTİREMEDİLER
Denizlerde av sezonunun başlaması ile Bandırma'dan denize açılan bir tekne, 2 saat içerisinde bin 250 kasa sardalya ile döndü. Balıkların konulduğu kasalar yetersiz olunca kasa takviyesi yapıldı.
Bandırmalı balıkçılar sardalya bereketi yaşıyor. Bandırma Limanı'ndan 35 tayfası ile denize açılan 'Ağaoğulları 5' teknesi denize bıraktığı ağlar ile sadece 2 saat içerisinde bin 250 kasa sardalya yakalayınca dönmek zorunda kaldı. Balık dolu tekne ile iskeleye yanaşan balıkcılar "Bu bir rekor" derken, kasalar yetersiz olunca takviye yapıldı. İstiflenen balıklar üzerlerine buz konularak satılmak üzere Bandırma'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'e gönderildi.
"SARDALYADA REKOR KIRDIK"
Bu yıl sardalyanın bol olduğunu söyleyen Balık Komisyoncuları Derneği Başkanı Harun Öner, "Yıllar sonra iyi bir sezon geçireceğiz. Şu andaki avlanmalar bunu gösteriyor. Sardalyada rekor kırdık. Darısı diğer balıklara" dedi.
BALIK FİYATLARI
Bandırma'da balıkcı tezgahlarında sardalya, istavrit, kolyos, sarıkanatın kilosu 10 liradan, lüferin tanesi 15- 20, palamutun teki ise 10 liradan satılıyor. Bandırma'da uskumrurun kilosu ise 25 lira.
Kaynak: haberinburada
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