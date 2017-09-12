BALIKESİR'DE KAZILARDA BİN 200 YILLIK KİLİSE BULUNDU
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan kazılarda milattan sonra 800 yıllarında yapılmış olan kilise kalıntısı bulundu.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Adramytteion Antik Kenti'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, Milattan sonra 800 yıllarında yapılmış olan kilise kalıntısına rastlandı.
KAZI 2012 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
Kazı başkanlığını yürüten Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Murat Özgen, başta Mimar Sinan Üniversitesi olmak üzere farklı üniversitelerin katıldığı, belediyenin de destek verdiği Adramytteion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 2012'den beri yapıldığını söyledi.
Ören Mahallesindeki Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müzesinin denetimindeki Adramytteion Antik Kenti kazılarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylandığını anlatan Özgen, kazı çalışmalarının iki hafta sonra tamamlanacağını açıkladı.
"KİLİSENİN APSESİNE DENK GELDİK"
Kazı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Murat Özgen konuyla ilgili şunları söyledi:
Bu yıl kazı çalışmalarımız bizim C bölgesi olarak adlandırdığımız Ören tepenin üzerindeki yüksek tepecikteki alanda devam ediyor. 2000-2006 yıllarındaki kazılarda arkamızda büyük bir kilise bulunmuştu. Milattan sonra 11.yüzyıla tekabül eden bir kilise. Biz 2 yıl önce yaptığımız çalışmada bir başka kilisenin apsesine denk geldik.
"TAHRİP EDİLMİŞ, FONKSİYONU DARALTILMIŞ"
Mimari incelemelerde, 11.yüzyılda Çakabey'ın burada etkisiyle bir yıkım gerçekleştiğini zaten biliyorduk. Bunu doğrular nitelikteki tespit ettiğimiz MS. 800 yılı kilisesi tahrip edilmiş. Fakat bu yıkımlardan sonra tekrar fonksiyonu daraltılmış ve mezar şapel olarak kullanılmış olduğunu gördük. Şu anda mezar şapel içindeki mezarlardan biri açılmaktadır.
Çalışmalarımız depo çalışması ve yayın çalışması şeklinde davam edecek. İki haftalık süremiz var. İki hafta içindeki zamanı verimli bir şekilde devam ettirerek, planladığımız diğer etüt çalışmalarına gerçekleştirerek devam ettireceğiz. Koruma amaçlı imar planımız da onaylandı.
Kaynak: haberinburada
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