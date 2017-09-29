Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoldan geçen vatandaşar 2'si araç içerisinde, biri yanında 3 erkek cesedi buldu. Yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin başlarından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tebspit etti.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, öldürülen kişilerin kimlik tespitini belirleyip, şüpheli ya da şüphellierin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada